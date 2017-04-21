使用CCI的另外一次 "试验"

本指标可以计算 CCI 的 CCI 的 CCI 的 CCI ... 直到25个 "级别"。



当使用了等级 1 (one), 它就和 "普通的" CCI 是一样的。在那之后，计算CCI的CCI，然后以此类推 (每个新的步骤使用前一步的cci数值，而不是价格 - 它计算 CCI 的 CCI，而不是价格的CCI)。等级限制到25级，只是为了实用 (在经过一些等级累积后，CCI会变得无法辨认，但是它可以在代码中很容易地扩展，来计算任何等级的CCI。

其它的常用内容已经包含:



浮动水平



或者分数水平，

价格平滑/过滤 - 包含价格平滑的方法。颜色选择和提醒。多时段 ...

备注: 较高等级的CCI递归应当小心使用。递归方法是实验性质的，应该这样使用 - 不要根据第一印象使用，而是在使用之前做完整的测试。

