使用CCI的另外一次 "试验"
本指标可以计算 CCI 的 CCI 的 CCI 的 CCI ... 直到25个 "级别"。
当使用了等级 1 (one), 它就和 "普通的" CCI 是一样的。在那之后，计算CCI的CCI，然后以此类推 (每个新的步骤使用前一步的cci数值，而不是价格 - 它计算 CCI 的 CCI，而不是价格的CCI)。等级限制到25级，只是为了实用 (在经过一些等级累积后，CCI会变得无法辨认，但是它可以在代码中很容易地扩展，来计算任何等级的CCI。
其它的常用内容已经包含:
- 浮动水平
- 或者分数水平，
价格平滑/过滤 - 包含价格平滑的方法。颜色选择和提醒。多时段 ...
备注: 较高等级的CCI递归应当小心使用。递归方法是实验性质的，应该这样使用 - 不要根据第一印象使用，而是在使用之前做完整的测试。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17104
