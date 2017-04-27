Awesome oscillator ya se incluye en el paquete de MetaTrader 5 .

Esta versión añade algunas opciones y funcionalidades adicionales.

Puede utilizar para los cálculos 4 tipos de media:

Media móvil simple (Awesome Oscillator la usa por defecto).

MA exponencial

MA suavizada

MA lineal ponderada

Conjunto de precios ampliado, que se puede utilizar para los cálculos. Entre ellos, se pueden utilizar los precios Heiken Ashi, lo que indirectamente hace casi lo mismo que si se utilizara un indicador independiente en el gráfico Heiken Ashi.



El indicador tiene un conjunto estándar de alertas incorporadas (las alertas se dan en la apertura de una barra, se envían mensajes, e-mail, sonidos, mensajes push). Existe la posibilidad de cambiar de marco temporal en los parámetros de entrada.







PS: como el indicador Awesome Oscillator normal, este indicador se parece mucho a MACD (MACD usa por defecto una media móvil exponencial para los cálculos) y puede ser usado de forma análoga (impulso, divergencia, etcétera). Para hacer esta versión más flexible, a diferencia del Аwesome oscillator original (que usa periodos 5 y 34 y no puede ser modificado), aquí se puede usar cualquier periodo para los cálculos.

