Asesores Expertos

ExpHAWaves - Asesor Experto para MetaTrader 5

Sound-Fx.zip (34.33 KB)
ExpHAWaves.mq5 (45.04 KB) ver
ExpHAWaves — asesor para MetaTrader 5, cuyo trabajo se basa en los indicadores Heiken Ashi y StepUpDown.

Extraiga y copie los 2 archivos wav de sonido en la carpeta MetaTrader 5/Sounds, para que durante el funcionamiento del asesor se dé la señal correspondiente al abrir/cerrar las posiciones.

Use el asesor en una cuenta demo o en una real, pero guíese por el sentido común.

También puede resultar útil a sus colegas tráders.

