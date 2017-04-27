Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ExpHAWaves - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 675
- Ranking:
-
- Publicado:
ExpHAWaves — asesor para MetaTrader 5, cuyo trabajo se basa en los indicadores Heiken Ashi y StepUpDown.
Extraiga y copie los 2 archivos wav de sonido en la carpeta MetaTrader 5/Sounds, para que durante el funcionamiento del asesor se dé la señal correspondiente al abrir/cerrar las posiciones.
Use el asesor en una cuenta demo o en una real, pero guíese por el sentido común.
