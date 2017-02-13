Mais uma "experiment" usando o CCI.

Este indicador pode calcular o ICC do CCI do CCI do ICC... e assim por diante até o "sub-nível" 25.



Quando é usado o nível 1, obtemos um ICC "regular". Depois disso, é calculado o CCI do CCI, e assim por diante (cada passo, em vez do preço, utiliza o valor do ICC a partir do nível anterior, quer dizer, é calculado o CCI do CCI em vez do CCI do preço). Os níveis são limitados pelo valor 25 apenas por motivos práticos (o CCI após um determinado nível se torna irreconhecível, mas o código pode ser facilmente estendido para calcular o ICC em qualquer nível (razoável)).

O indicador tem o conjunto habitual funções:



níveis flutuantes



ou níveis de quantil.

Preço de suavização/filtragem — métodos de nivelamento incluídos. Escolha da cor e alertas. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada

PS: os níveis mais elevados de recurso do CCI devem ser usados com cautela. O método recursivo é experimental. Portanto, não o use com base na primeira impressão, no entanto, lembre-se de testá-lo antes de usar. .

