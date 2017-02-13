Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCI recursivo - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2596
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Mais uma "experiment" usando o CCI.
Este indicador pode calcular o ICC do CCI do CCI do ICC... e assim por diante até o "sub-nível" 25.
Quando é usado o nível 1, obtemos um ICC "regular". Depois disso, é calculado o CCI do CCI, e assim por diante (cada passo, em vez do preço, utiliza o valor do ICC a partir do nível anterior, quer dizer, é calculado o CCI do CCI em vez do CCI do preço). Os níveis são limitados pelo valor 25 apenas por motivos práticos (o CCI após um determinado nível se torna irreconhecível, mas o código pode ser facilmente estendido para calcular o ICC em qualquer nível (razoável)).
O indicador tem o conjunto habitual funções:
- níveis flutuantes
- ou níveis de quantil.
Preço de suavização/filtragem — métodos de nivelamento incluídos. Escolha da cor e alertas. É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada
PS: os níveis mais elevados de recurso do CCI devem ser usados com cautela. O método recursivo é experimental. Portanto, não o use com base na primeira impressão, no entanto, lembre-se de testá-lo antes de usar. .
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17104
O ExpHAWaves trata-se de um Expert Advisor para MetaTrader 5, cujo trabalho é baseado nos indicadores Heiken Ashi e StepUpDown.Awesome oscillator, versão estendida
Awesome oscillator — versão estendida
CCI - versão inda mais melhorada do "experiment"Maksigen channels - 2
Maksigen channels - versão estendida do indicador.