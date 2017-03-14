コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCI - さらなる実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1147
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CCIの計算方法を完全に変更するためのいくつかの点が追加されたCCIの「実験」。

このバージョンは：

  • 適応型（VHF - 垂直水平フィルタを使用して適応する）
  • または「通常の」CCI（適応なし）

価格は次の4つの基本平均タイプのいずれかを使用してフィルタリングできます。

  • 単純移動平均
  • 指数移動平均
  • 平滑化された移動平均
  • 線形加重移動平均

または「生」（cci計算の前に価格平滑化がない場合）

下記の選択肢があります。

  • 浮動レベル
  • 分位数レベル
  • レベルなし

 色付けも選べます。

  • 外側のレベルに基づく
  • 中間のレベルに基づく
  • CCIスロープに基づく

この指標は既に多時間枠で、（色の変化に同期した）アラートを備えています。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17099

Maksigenチャネル - 2 Maksigenチャネル - 2

Maksigenチャネル - 拡張バージョン

eur usd m5 eur usd m5

このエキスパートアドバイザーは、iStochastic（ストキャスティクス）のシグナルに基づいてマーチンゲールモードで動作します。

再帰CCI 再帰CCI

簡単な説明

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_Keltner_x5_Cloud指標です。