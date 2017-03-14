無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCI - さらなる実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ
CCIの計算方法を完全に変更するためのいくつかの点が追加されたCCIの「実験」。
このバージョンは：
-
適応型（VHF - 垂直水平フィルタを使用して適応する）
- または「通常の」CCI（適応なし）
価格は次の4つの基本平均タイプのいずれかを使用してフィルタリングできます。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑化された移動平均
- 線形加重移動平均
または「生」（cci計算の前に価格平滑化がない場合）
下記の選択肢があります。
- 浮動レベル
- 分位数レベル
- レベルなし
色付けも選べます。
- 外側のレベルに基づく
- 中間のレベルに基づく
- CCIスロープに基づく
この指標は既に多時間枠で、（色の変化に同期した）アラートを備えています。
