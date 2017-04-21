请观看如何免费下载自动交易
CCI "实验"，增加了一些内容，可能完全改变了CCI的计算方法。
本版本可能是:
-
自适应的 (使用 VHF - 垂直水平过滤器 - 用于适应)
- 或者 "通常的" CCI (没有自适应).
价格可以被过滤 - 使用四种基本平均类型之一 :
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑移动平均
- 线形权重移动平均
或者 "原始" (当在计算cci之前没有进行价格的平滑).
可以选择:
- 浮动水平
- 分数位水平
- 或者没有水平线
颜色可以选择为:
- 根据外部水平
- 根据中间水平
- 或者根据cci斜率
指标的制作是支持多时段的，并且已经含有提醒(与颜色的改变相同步)
