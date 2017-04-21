CCI "实验"，增加了一些内容，可能完全改变了CCI的计算方法。



本版本可能是:

自适应的 (使用 VHF - 垂直水平过滤器 - 用于适应)



或者 "通常的" CCI (没有自适应).



价格可以被过滤 - 使用四种基本平均类型之一 :

简单移动平均

指数移动平均

平滑移动平均

线形权重移动平均

或者 "原始" (当在计算cci之前没有进行价格的平滑).



可以选择:



浮动水平

分数位水平



或者没有水平线

颜色可以选择为:



根据外部水平



根据中间水平

或者根据cci斜率

指标的制作是支持多时段的，并且已经含有提醒(与颜色的改变相同步)



