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CCI - экспериментально расширенный - индикатор для MetaTrader 5
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"Экспериментальный" CCI с некоторыми добавленными "фишками" может полностью изменить способ расчета CCI.
Эта версия может быть:
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адаптивной (с использованием VHF - вертикального и горизонтального фильтра - для адаптации)
- или "регулярной", неадаптированной CCI.
Цены могут быть отфильтрованы с использованием одного из 4 основных типов средних :
- Простая скользящая средняя
- Экспоненциальная МА
- Сглаженная МА
- Линейно взвешенная МА
или можно использовать "грубую" версию (когда перед расчетом CCI не применяется ценовое сглаживание).
Можно выбрать также:
- плавающие уровни
- квантильные уровни
- или вообще не выбирать уровни
Изменение цвета может происходить:
- на пересечении внешних уровней
- на пересечении среднего уровня
- или на основании наклона CCI
В индикаторе есть возожность мультитаймфрейма и встроены алерты (которые синхронизированы с изменением цвета).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17099
Maksigen channels - расширенная версия индикатора.Holt's double exponential smoothing trend
Двойное экспоненциальное сглаживание Холта — трендовая компонента.
Индикатор рассчитывает CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.ExpHAWaves
ExpHAWaves — советник для MetaTrader 5, работа которого основана на индикаторах Heiken Ashi и StepUpDown.