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Индикаторы

CCI - экспериментально расширенный - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2479
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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"Экспериментальный" CCI с некоторыми добавленными "фишками" может полностью изменить способ расчета CCI.

Эта версия может быть:

  • адаптивной (с использованием VHF - вертикального и горизонтального фильтра - для адаптации)
  • или "регулярной", неадаптированной CCI.

Цены могут быть отфильтрованы с использованием одного из 4 основных типов средних :

  • Простая скользящая средняя
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА

или можно использовать "грубую" версию (когда перед расчетом CCI не применяется ценовое сглаживание).

Можно выбрать также:

  • плавающие уровни
  • квантильные уровни
  • или вообще не выбирать уровни

 Изменение цвета может происходить:

  • на пересечении внешних уровней
  • на пересечении среднего уровня
  • или на основании наклона CCI

В индикаторе есть возожность мультитаймфрейма и встроены алерты (которые синхронизированы с изменением цвета).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17099

Maksigen channels - 2 Maksigen channels - 2

Maksigen channels - расширенная версия индикатора.

Holt's double exponential smoothing trend Holt's double exponential smoothing trend

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта — трендовая компонента.

Рекурсивный CCI Рекурсивный CCI

Индикатор рассчитывает CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.

ExpHAWaves ExpHAWaves

ExpHAWaves — советник для MetaTrader 5, работа которого основана на индикаторах Heiken Ashi и StepUpDown.