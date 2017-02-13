CCI "experiment" com algumas "fichas" que podem mudar completamente a forma de cálculo do ICC.



Esta versão pode ser:

adaptável (usando o VHF - filtro vertical e horizontal - para a adaptação)



ou "regular", CCI não adaptável.



Os preços podem ser filtrados utilizando um dos 4 tipos principais de médias:

Média móvel simples

MA exponencial

MA suavizada

MA linear ponderada

ou você pode usar a versão "corrente" (quando, antes do cálculo do CCI, não se aplica a suavização de preço).



Você pode optar por:



níveis flutuantes

níveis de quantil



ou não selecionar os níveis

A mudança de cor pode ocorrer:



na interseção dos níveis exteriores



no cruzamento do nível médio

ou com base na inclinação do CCI

O indicador vem incorporado com função multi-timeframe e alertas que são ativados em paralelo com a mudança de cor.



