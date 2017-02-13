CodeBaseSeções
Indicadores

CCI - experimentalmente melhorado - indicador para MetaTrader 5

CCI "experiment" com algumas "fichas" que podem mudar completamente a forma de cálculo do ICC.

Esta versão pode ser:

  • adaptável (usando o VHF - filtro vertical e horizontal - para a adaptação)
  • ou "regular", CCI não adaptável.

Os preços podem ser filtrados utilizando um dos 4 tipos principais de médias:

  • Média móvel simples
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada

ou você pode usar a versão "corrente" (quando, antes do cálculo do CCI, não se aplica a suavização de preço).

Você pode optar por:

  • níveis flutuantes
  • níveis de quantil
  • ou não selecionar os níveis

 A mudança de cor pode ocorrer:

  • na interseção dos níveis exteriores
  • no cruzamento do nível médio
  • ou com base na inclinação do CCI

O indicador vem incorporado com função multi-timeframe e alertas que são ativados em paralelo com a mudança de cor.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17099

