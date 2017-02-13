Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCI - experimentalmente melhorado - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2082
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
CCI "experiment" com algumas "fichas" que podem mudar completamente a forma de cálculo do ICC.
Esta versão pode ser:
-
adaptável (usando o VHF - filtro vertical e horizontal - para a adaptação)
- ou "regular", CCI não adaptável.
Os preços podem ser filtrados utilizando um dos 4 tipos principais de médias:
- Média móvel simples
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
ou você pode usar a versão "corrente" (quando, antes do cálculo do CCI, não se aplica a suavização de preço).
Você pode optar por:
- níveis flutuantes
- níveis de quantil
- ou não selecionar os níveis
A mudança de cor pode ocorrer:
- na interseção dos níveis exteriores
- no cruzamento do nível médio
- ou com base na inclinação do CCI
O indicador vem incorporado com função multi-timeframe e alertas que são ativados em paralelo com a mudança de cor.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17099
O indicador calcula o ICC do CCI do CCI do ICC... e assim por diante até o "sub-nível" 25.ExpHAWaves
O ExpHAWaves trata-se de um Expert Advisor para MetaTrader 5, cujo trabalho é baseado nos indicadores Heiken Ashi e StepUpDown.
Maksigen channels - versão estendida do indicador.Holt's double exponential smoothing trend
Suavização exponencial dupla de Holt — componente de tendência.