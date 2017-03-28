CodeBaseKategorien
CCI - erweitertes Experiment - Indikator für den MetaTrader 5

CCI "Experiment" mit ein paar Ergänzungen, die die Berechnungsweise des CCI komplett auf den Kopf stellen könnten.

Diese Version ist:

  • adaptiv (mit dem VHF - Vertikal-Horizontal-Filter - zur Anpassung)
  • oder "normaler" CCI (keine Anpassung).

Die Preise können gefiltert werden - durch eine der 4 Durchschnittstypen:

  • einfacher gleitender Durchschnitt
  • exponentieller gleitender Durchschnitt
  • geglätteter gleitender Durchschnitt
  • linear gewichteter gleitender Durchschnitt

oder "roh" (ohne vorherige Preisglättung vor der CCI-Berechnung).

Sie können wählen:

  • variable Level
  • quantile Level
  • oder ohne Level

 Die Farbgebung:

  • auf Basis der äußeren Level
  • auf Basis der mittleren Level
  • oder auf Basis der Steigung des CCI

Der Indicator ist multi-zeitrahmenfähig und erstellt Hinweise (im Einklang mit den Farbwechsel)


