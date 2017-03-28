CCI "Experiment" mit ein paar Ergänzungen, die die Berechnungsweise des CCI komplett auf den Kopf stellen könnten.



Diese Version ist:

adaptiv (mit dem VHF - Vertikal-Horizontal-Filter - zur Anpassung)



oder "normaler" CCI (keine Anpassung).



Die Preise können gefiltert werden - durch eine der 4 Durchschnittstypen:

einfacher gleitender Durchschnitt

exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt

oder "roh" (ohne vorherige Preisglättung vor der CCI-Berechnung).



Sie können wählen:



variable Level

quantile Level



oder ohne Level

Die Farbgebung:



auf Basis der äußeren Level



auf Basis der mittleren Level

oder auf Basis der Steigung des CCI

Der Indicator ist multi-zeitrahmenfähig und erstellt Hinweise (im Einklang mit den Farbwechsel)



