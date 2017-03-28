Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
CCI - erweitertes Experiment - Indikator für den MetaTrader 5
CCI "Experiment" mit ein paar Ergänzungen, die die Berechnungsweise des CCI komplett auf den Kopf stellen könnten.
Diese Version ist:
-
adaptiv (mit dem VHF - Vertikal-Horizontal-Filter - zur Anpassung)
- oder "normaler" CCI (keine Anpassung).
Die Preise können gefiltert werden - durch eine der 4 Durchschnittstypen:
- einfacher gleitender Durchschnitt
- exponentieller gleitender Durchschnitt
- geglätteter gleitender Durchschnitt
- linear gewichteter gleitender Durchschnitt
oder "roh" (ohne vorherige Preisglättung vor der CCI-Berechnung).
Sie können wählen:
- variable Level
- quantile Level
- oder ohne Level
Die Farbgebung:
- auf Basis der äußeren Level
- auf Basis der mittleren Level
- oder auf Basis der Steigung des CCI
Der Indicator ist multi-zeitrahmenfähig und erstellt Hinweise (im Einklang mit den Farbwechsel)
