Asesores Expertos

eur usd m5 - Asesor Experto para MetaTrader 5

igor1207perm6
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
996
Ranking:
(28)
Publicado:
Actualizado:
eur usd m5.mq5 (31.62 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor de la idea —  Vladimir Pastushak,  autor del código mq5 —  barabashkakvn.

El Asesor Experto trabaja en modo de mantergale de acuerdo con las señales del indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.

Es obligatorio optimizarlo para cada período de tiempo y para cada símbolo.

En EURUSD M30, desde 2016.05.29 hasta 2016.11.29:

eur usd m5 tester 

 

eur usd m5 terminal 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17095

