eur usd m5 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 996
Autor de la idea — Vladimir Pastushak, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El Asesor Experto trabaja en modo de mantergale de acuerdo con las señales del indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.
Es obligatorio optimizarlo para cada período de tiempo y para cada símbolo.
En EURUSD M30, desde 2016.05.29 hasta 2016.11.29:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17095
