Автор идеи: Vladimir Pastushak

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник работает в режиме мартингейла по сигналам индикатора iStochastic, Stochastic Oscillator.

Обязательно требуется оптимизация оптимизировать под каждый таймфрейм и символ.

На EURUSD M30, с 2016.05.29 по 2016.11.29: