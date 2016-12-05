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eur usd m5 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Pastushak
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник работает в режиме мартингейла по сигналам индикатора iStochastic, Stochastic Oscillator.
Обязательно требуется оптимизация оптимизировать под каждый таймфрейм и символ.
На EURUSD M30, с 2016.05.29 по 2016.11.29:
Chart on Chart
Индикатор Chart on Chart выводит график другого символа на текущем графике.WeightOscillator_Alert
Трендовый индикатор WeightOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
MACD signal
Советник использует сигналы индикаторов ATR, MACD.Universum 3.0
Увеличение лота при после убыточной сделки. Сигналы входа — индикатору DeMarker.