CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

eur usd m5 - эксперт для MetaTrader 5

igor1207perm6 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2956
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Vladimir Pastushak

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник работает в режиме мартингейла по сигналам индикатора iStochastic, Stochastic Oscillator.

Обязательно требуется оптимизация оптимизировать под каждый таймфрейм и символ.

На EURUSD M30, с 2016.05.29 по 2016.11.29:

eur usd m5 tester

eur usd m5 terminal

Chart on Chart Chart on Chart

Индикатор Chart on Chart выводит график другого символа на текущем графике.

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

Трендовый индикатор WeightOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

MACD signal MACD signal

Советник использует сигналы индикаторов ATR, MACD.

Universum 3.0 Universum 3.0

Увеличение лота при после убыточной сделки. Сигналы входа — индикатору DeMarker.