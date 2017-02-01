Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
eur usd m5 - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizações:
- 1256
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Vladimir Pastushak, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor trabalha em modo martingale com sinais do indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.
É necessário certificar-se de otimizar para cada timeframe e símbolo.
Em EURUSD M30, de 2016.05.29 a 2016.11.29:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17095
