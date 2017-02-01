CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Autor da ideia — Vladimir Pastushakautor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor trabalha em modo martingale com sinais do indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.

É necessário certificar-se de otimizar para cada timeframe e símbolo.

Em EURUSD M30, de 2016.05.29 a 2016.11.29:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17095

