WeightOscillator_Alert - indicador para MetaTrader 5
El indicador tendencial WeightOscillator permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.
Para las alertas, mensajes de correo y mensajes Push en el smartphone, el código del indicador ha sufrido las siguientes modificaciones:
- Para la declaración de las variables de entrada a nivel global, ha sido declarada la enumeración para las variantes de las señales transmitidas por el indicador//+----------------------------------------------------+
//| enumeración para las variantes de señales transmitidas |
//+----------------------------------------------------+
enum ENUM_SIGNAL_MODE
{
MODE_SIGNAL, // Señales de ruptura
MODE_TREND // Señales de ruptura y de tendencia
};
- En los parámetros de entrada del indicador, fueron añadidas nuevas variables de entrada//---- Variables de entrada para las alertas
input ENUM_SIGNAL_MODE SignMode=MODE_SIGNAL; //Вариант подачи сигнала
input uint NumberofBar=1; // Número de la barra para enviar la señal
input bool SoundON=true; // Permiso de la alerta
input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas
input bool EMailON=false; // Permiso del envío de la señal vía email
input bool PushON=false; // Permiso del envío de la señal al móvil
- Fueron añadidas tres funciones nuevas BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador//+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// texto del nombre del indicador para las señales de correo y Push
double &ColorArray[],// búfer de índice de color
int ColorIndex,// índice del color en el búfer de índice de color para enviar la señal
const int Rates_total, // número actual de las barras
const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
const double &Close[], // precio de cierre
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SignMode==MODE_SIGNAL)
{
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
}
else
{
if(ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
}
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
{
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
else
{
if(SoundON) Alert("Up Trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Up Trend signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Up Trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,// texto del nombre del indicador para las señales de correo y Push
double &ColorArray[], // búfer de índice de color
int ColorIndex, // índice del color en el búfer de índice de color para enviar la señal
const int Rates_total, // número actual de las barras
const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior
const double &Close[], // precio de cierre
const int &Spread[]) // спред
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SignMode==MODE_SIGNAL)
{
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
}
else
{
if(ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
}
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
{
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
else
{
if(SoundON) Alert("Down trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Down trend signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Down trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtención del timeframe en forma de una cadena de caracteres |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- En el bloque OnCalculate(), después del cálculo de los ciclos del indicador, fueron añadidas dos llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal() //---
BuySignal("WeightOscillator_Alert",ColorBuffer,0,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("WeightOscillator_Alert",ColorBuffer,4,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Donde ColorBuffer es el nombre del búfer de índice de colores para almacenar los colores del indicador, y los valores 0 y 4 son los números de colores en este búfer con los cuales el oscilador se encuentra en las zonas de sobrecompra y sobreventa, respectivamente.
Se supone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate(), va a usarse sólo una llamada a cada función BuySignal() y SellSignal()
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios»
.
Fig. 1. Indicador WeightOscillator_Alert en el gráfico
Fig. 2. Indicador WeightOscillator_Alert. Envío de la alerta para la señal de la ruptura
Fig. 3. Indicador WeightOscillator_Alert. Envío de la alerta para la señal de la tendencia
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17091
