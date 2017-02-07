代码库部分
EA

eur usd m5 - MetaTrader 5EA

igor1207perm6 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1911
等级:
(28)
已发布:
已更新:
eur usd m5.mq5 (31.62 KB) 预览
思路提供者 — Vladimir PastushakMQL5 代码作者 — barabashkakvn

智能交易系统依据 iStochastic (随机振荡器) 的信号遵照马丁格尔模式操作。

需要针对每个时间帧和品种优化。

EURUSD M30, 自 2016.05.29 到 2016.11.29:

eur usd m5 测试器 

 

eur usd m5 终端 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17095

