请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
eur usd m5 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1911
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — Vladimir Pastushak, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
智能交易系统依据 iStochastic (随机振荡器) 的信号遵照马丁格尔模式操作。
需要针对每个时间帧和品种优化。
EURUSD M30, 自 2016.05.29 到 2016.11.29:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17095
Fractal_Keltner_x5_Cloud
两个分形 Keltner 通道形成的云图。WeightOscillator_Alert
趋势指标 WeightOscillator, 拥有警报, 发送邮件和推送通知到移动设备的功能。
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
指标 FX5_Fractal_Keltner_x5 在输入参数中有时间帧选项。Fractal_MFI
分形资金流指数。