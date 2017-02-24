Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
eur usd m5 - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 957
Autor der Idee — Vladimir Pastushak, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.
Der Expert Advisor muss für jede Timeframe und jedes Symbol optimiert werden.
На EURUSD M30, с 2016.05.2 по 2016.11.29:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17095
Fractal_Keltner_x5_Cloud
Zwei fraktale Keltner-Kanäle realisiert als Wolke.WeightOscillator_Alert
Der WeightOscillator Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Fractal_MFI
Fraktaler Money Flow Index.