Expert Advisors

eur usd m5 - Experte für den MetaTrader 5

igor1207perm6
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
957
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
eur usd m5.mq5 (31.62 KB) ansehen
Autor der Idee — Vladimir Pastushak, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Autor der Idee — Vladimir PastushakAutor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.

Der Expert Advisor muss für jede Timeframe und jedes Symbol optimiert werden.

На EURUSD M30, с 2016.05.2 по 2016.11.29:

eur usd m5 tester 

 

eur usd m5 terminal 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17095

Fractal_Keltner_x5_Cloud Fractal_Keltner_x5_Cloud

Zwei fraktale Keltner-Kanäle realisiert als Wolke.

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

Der WeightOscillator Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Fractal_MFI Fractal_MFI

Fraktaler Money Flow Index.