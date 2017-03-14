アイディアの著者 — Vladimir Pastushak、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、iStochastic（ストキャスティクス）のシグナルに基づいてマーチンゲールモードで動作します。

時間枠と銘柄ごとの最適化が必要です。

EURUSD M30、2016.05.29から2016.11.29まで：