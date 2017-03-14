コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

eur usd m5 - MetaTrader 5のためのエキスパート

igor1207perm6 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
894
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者 — Vladimir PastushakMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、iStochastic（ストキャスティクス）のシグナルに基づいてマーチンゲールモードで動作します。

時間枠と銘柄ごとの最適化が必要です。

EURUSD M30、2016.05.29から2016.11.29まで：

eur usd m5 テスタ 

 

eur usd m5 ターミナル 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17095

Fractal_Keltner_x5_Cloud Fractal_Keltner_x5_Cloud

雲の形で描かれた2つのフラクタルKeltnerチャネルです。

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

アラート、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えたWeightOscillatorトレンド指標です。

Maksigenチャネル - 2 Maksigenチャネル - 2

Maksigenチャネル - 拡張バージョン

CCI - さらなる実験 CCI - さらなる実験

CCI - 「実験」をさらに拡張したものです。