eur usd m5 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 894
アイディアの著者 — Vladimir Pastushak、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、iStochastic（ストキャスティクス）のシグナルに基づいてマーチンゲールモードで動作します。
時間枠と銘柄ごとの最適化が必要です。
EURUSD M30、2016.05.29から2016.11.29まで：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17095
