CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal_Keltner_x5_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
924
Ranking:
(19)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: jppoton@yahoo.com

Dos canales de fractal de Keltner en implementación de nube. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_Keltner_x5_Cloud

Fig. 1. Indicador Fractal_Keltner_x5_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17093

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

El indicador tendencial WeightOscillator permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.

Fractional_Bands_HTF Fractional_Bands_HTF

El indicador Fractional_Bands permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

eur usd m5 eur usd m5

El Asesor Experto trabaja en modo de mantergale de acuerdo con las señales del indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

El indicador Fractal_Keltner_x5_Cloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.