TicksVolume - indicador para MetaTrader 5

Esta es mi conversión del código de Alexey Víktorov de MQL4 a MQL5.

El indicador muestra el cambio de precio en puntos y cuántas veces en un periodo ha tenido lugar el cambio (por desgracia, solo en el periodo desde el momento de inicio hasta el momento de la detención del indicador).

No tiene parámetros de entrada.

Se puede usar el indicador para definir la velocidad y/o la aceleración del cambio del precio. En la captura se puede ver que Volume es igual a 44. Además, el indicador TickVolume muestra que el precio ha aumentado ("Tick hacia arriba") 27 ticks, y ha disminuido ("Tick hacia abajo") 17 ticks. En este tiempo, el precio ha aumentado en "Pips hacia arriba" 53 puntos y ha disminuido en "Pips hacia abajo" 9 puntos (en el quinto dígito).

Es muy importante que todas las acciones matemáticas con los valores del indicador se ejecuten en magnitudes absolutas.

