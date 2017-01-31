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TicksVolume - индикатор для MetaTrader 5
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Это мой перевод кода Алексея Викторова с MQL4 на MQL5.
Индикатор показывает изменение цены в пунктах и сколько раз за период произошло изменение (к сожалению, только за период от момента запуска до момента остановки индикатора).
Входящих параметров не имеет.
Возможно использование индикатора для определения скорости и/или ускорения изменения цены. На скрине видно, что Volume равно 44. При этом индикатор TickVolume показывает что цена увеличивалась ("Tick вверх") 27 тиков и уменьшалась ("Tick вниз") 17 тиков. За это время цена увеличилась на "Pips вверх" 53 пункта и понизилась на "Pips вниз" 9 пунктов (в пятом знаке).
Очень важно, что все математические действия со значениями индикатора необходимо производить в абсолютных величинах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17070
Стохастик - один классический и 3 новых типа.RSI с адаптивным T3
RSI с адаптивным T3 (рассчитывается 7 типов of RSI, которые будут отфильтровываться с помощью адаптивной T3).
Двойное экспоненциальное сглаживание Холта с линейным прогнозированием.Holt's double exponential smoothing trend
Двойное экспоненциальное сглаживание Холта — трендовая компонента.