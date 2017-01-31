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Индикаторы

TicksVolume - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Matthias De Paolis
Matthias De Paolis

Matthias De Paolis

1 код 2 темы 9 комментариев
Просмотров:
2929
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это мой перевод кода Алексея Викторова с MQL4 на MQL5.

Индикатор показывает изменение цены в пунктах и сколько раз за период произошло изменение (к сожалению, только за период от момента запуска до момента остановки индикатора).

Входящих параметров не имеет.

Возможно использование индикатора для определения скорости и/или ускорения изменения цены. На скрине видно, что Volume равно 44. При этом индикатор TickVolume показывает что цена увеличивалась ("Tick вверх") 27 тиков и уменьшалась ("Tick вниз") 17 тиков. За это время цена увеличилась на "Pips вверх" 53 пункта и понизилась на "Pips вниз" 9 пунктов (в пятом знаке).

Очень важно, что все математические действия со значениями индикатора необходимо производить в абсолютных величинах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17070

Stochastic experiment Stochastic experiment

Стохастик - один классический и 3 новых типа.

RSI с адаптивным T3 RSI с адаптивным T3

RSI с адаптивным T3 (рассчитывается 7 типов of RSI, которые будут отфильтровываться с помощью адаптивной T3).

Holt's double exponential smoothing Holt's double exponential smoothing

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта с линейным прогнозированием.

Holt's double exponential smoothing trend Holt's double exponential smoothing trend

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта — трендовая компонента.