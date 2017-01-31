Это мой перевод кода Алексея Викторова с MQL4 на MQL5.



Индикатор показывает изменение цены в пунктах и сколько раз за период произошло изменение (к сожалению, только за период от момента запуска до момента остановки индикатора).

Входящих параметров не имеет.

Возможно использование индикатора для определения скорости и/или ускорения изменения цены. На скрине видно, что Volume равно 44. При этом индикатор TickVolume показывает что цена увеличивалась ("Tick вверх") 27 тиков и уменьшалась ("Tick вниз") 17 тиков. За это время цена увеличилась на "Pips вверх" 53 пункта и понизилась на "Pips вниз" 9 пунктов (в пятом знаке).

Очень важно, что все математические действия со значениями индикатора необходимо производить в абсолютных величинах.