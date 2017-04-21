我是把 Alexey Viktorov 的代码从 MQL4 翻译到 MQL5 的。对于主要使用 MQL5 工作的人来说它可能有用。

本指标显示了价格变化的点数以及在选定的时间段内改变了多少次，遗憾的是它只能显示从指标启动到停止这段时间之内的数据。

没有输入参数。

它可以用于判断价格改变的速度和/或加速度。在屏幕截图中可以看到，交易量等于44，指标显示了，在27个订单分时中，价格有所增加("订单分时上升")，而在17个订单分时中有所下跌("订单分时下降")。在这段时间中，价格增加了53个点("点数上升") 并且下降了9个点 ("点数下降", 小数点后5位).

很重要的一点是，所有的与指标值相关的数学操作都是用绝对值进行的。