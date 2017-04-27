CodeBaseSecciones
Indicadores

RSI con T3 adaptativa - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1345
Ranking:
(26)
Publicado:
Se trata de un RSI, que filtra el precio con la ayuda del indicador adaptativo Т3.

Se da soporte a 7 tipos de RSI :

  • SI de Cutler
  • RSI de Eilers suavizado
  • RSI de Harris
  • RSI rápido
  • RSI
  • RSX
  • RSI lento

Se trata de un RSI basado en una МА normal, pero en este caso usa una Т3 adaptativa(se puede tratar de la Т3 original de Tim Tillson o de la Т3 modificada de Foulkes/Matulicha). Asimismo, si el periodo adaptativo se establece en <=1, se usa una Т3 regular (en este caso no se da la adaptación). Si el periodo de la propia T3 se establece en <=1, entonces obtenemos un RSI regular (de acuerdo con la colocación del periodo de adaptación) de cualquier tipo elegido. Los niveles se pueden ajustar, y el indicador contiene la opción de marco temporal múltiple. En el indicador se incorpora un conjunto normal de precios para el cálculo.


