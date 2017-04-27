Se trata de un RSI, que filtra el precio con la ayuda del indicador adaptativo Т3.



Se da soporte a 7 tipos de RSI :

SI de Cutler

RSI de Eilers suavizado

RSI de Harris

RSI rápido

RSI



RSX

RSI lento

Se trata de un RSI basado en una МА normal, pero en este caso usa una Т3 adaptativa(se puede tratar de la Т3 original de Tim Tillson o de la Т3 modificada de Foulkes/Matulicha). Asimismo, si el periodo adaptativo se establece en <=1, se usa una Т3 regular (en este caso no se da la adaptación). Si el periodo de la propia T3 se establece en <=1, entonces obtenemos un RSI regular (de acuerdo con la colocación del periodo de adaptación) de cualquier tipo elegido. Los niveles se pueden ajustar, y el indicador contiene la opción de marco temporal múltiple. En el indicador se incorpora un conjunto normal de precios para el cálculo.



