TicksVolume - indicador para MetaTrader 5
- Matthias De Paolis
- 2498
Esta é a minha tradução do código de Alexei Viktorov da linguagem MQL4 para MQL5.
O indicador mostra a mudança de preço, em pontos, e quantas vezes ocorreu a mudança no período (infelizmente apenas para o período a partir do momento de execução até a parada do indicador).
Não tem parâmetros de entrada.
Você pode usar o indicador para determinar a velocidade e/ou a aceleração das alterações de preços. Na captura de tela, você pode ver que Volume é igual a 44. Além disso, o indicador TickVolume mostra que o preço aumentou ("Tick up") 27 ticks e diminuiu ("Tick down") 17 ticks. Durante este tempo, o preço aumentou "Pips up" 53 pontos e caiu "Pips down" 9 pontos (no quinto sinal).
É muito importante que todas as operações matemáticas com os valores do indicador sejam efetuadas em termos absolutos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17070
