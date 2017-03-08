コードベースセクション
TicksVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexey Viktorov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Matthias De Paolis
パブリッシュ済み:
これは私がAlexey Viktorov氏のMQL4コードをMQL5に翻訳したものです。主にMQL5で作業する人にとっては便利かと思います。

この指標は、選択された期間でのポイント単位での価格の変化と何回変化があったかを表示します。不運にも、開始から終了までの間だけです。

入力パラメータはありません。

これは、価格変動の速度および/または加速を決定するために使用することができます。スクリーンショットでは、Volumeが44に等しいことがわかります。TickVolume指標は、価格が27ティック上昇し（ "Tick up"）、17ティック下降した（ "Tick down"）ことを示しています。この間、価格は53ポイント上昇し（"Pips up"）、9ポイント下降しました（5桁目の"Pips down"）。<

指標の値を使ったすべての数学演算は絶対値で実行する必要があります。これは非常に重要です。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17070

