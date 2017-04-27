Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stochastic experiment - indicador para MetaTrader 5
Parece que durante mucho tiempo hemos descuidado el estocástico.
Hemos visto nuevos tipos de RSI, un número infinito de medias móviles, ADX, SAR, nuevos tipos de casi todo ... excepto del estocástico. Vamos a corregir este malentendido. El nuevo tipo no será un tipo de parámetros de entrada filtrados y no representa el uso de ninguna otra cosa en lugar del precio estimado: el nuevo va a ser el "estocástico limpio" en sí.
En este indicador se muestran directamente 4 tipos de estocástico. Y todos estos en verdad son tipos diferentes, porque se ha cambiado el propio "núcleo" del estocástico, y además se usa el mismo precio. Por defecto, si usted usa una media móvil simple para los cálculos del estocástico, él será prácticamente igual que el incorporado. Pero el resto de tipos de media (EMA — exponencial, SMMA — suavizada y LWMA — lineal-ponderada) crean estocásticos que realmente suponen nuevos tipos.
La línea de señal también puede ser uno de los tipos de media.
El color y las alertas se basan en el cruce del estocástico con la línea de señal (un método "clásico" de uso del estocástico), pero incluso con estos ajustes tan conservadores también queda lugar para experimentos.
