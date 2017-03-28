CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TicksVolume - Indikator für den MetaTrader 5

Alexey Viktorov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Matthias De Paolis
Ansichten:
939
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

I don't understand the mean of "unapproved"..... so I try to send another time this message:


Hello,

I have found out that financial operations on my MQL5.community account have been limited.

...add some details concerning the problem...

Could you please resolve the situation and remove limitations on financial operations?

Best regards, frexadv.


S.Berardi

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17070

Stochastik Experiment Stochastik Experiment

Stochastik - eine klassische und 3 neue Arten der Stochastik.

RSI - des adaptiven T3 RSI - des adaptiven T3

RSI - des adaptiven T3 (berechnet 7 Arten des RSI, die vom adaptiven T§ gefiltert werden können).

Holts doppelte, exponentielle Glättung Holts doppelte, exponentielle Glättung

Holts doppelte, exponentielle Glättung mit linearer Vorschau

MACD Signal MACD Signal

Dieser Expert Advisor verwendet die Signale der Indikatoren: Average Directional Movement Index (iADX, ADX) und Moving Average Convergence/Divergence (iMACD, MACD).