Autor original:

Alexey Sergeyev

Histograma MACD trazado sobre la base del oscilador suavizado RSI. La línea roja es la línea de señal del histograma, la verde es el oscilador RSI trazado en los valores de media móvil.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 18.06.2008.

Fig.1 Indicador MACDonRSI