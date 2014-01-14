CodeBaseSecciones
Indicadores

MACDonRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1494
(28)
macdonrsi.mq5 (9.7 KB)
Autor original:

Alexey Sergeyev

Histograma MACD trazado sobre la base del oscilador suavizado RSI. La línea roja es la línea de señal del histograma, la verde es el oscilador RSI trazado en los valores de media móvil.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 18.06.2008.

Fig.1 Indicador MACDonRSI

Fig.1 Indicador MACDonRSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1706

