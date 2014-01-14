CodeBaseSeções
MACDonRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3282
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real:

Alexey Sergeyev

Histograma MACD desenhado com base no oscilador RSI suavizado. A linha vermelha é a linha de sinal do histograma, a verde é o oscilador RSI desenhado das Médias Móveis.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.06.2008.

Fig.1 Indicador MACDonRSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1706

