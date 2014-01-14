Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MACDonRSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3282
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Alexey Sergeyev
Histograma MACD desenhado com base no oscilador RSI suavizado. A linha vermelha é a linha de sinal do histograma, a verde é o oscilador RSI desenhado das Médias Móveis.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.06.2008.
Fig.1 Indicador MACDonRSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1706
O Ultimate Oscillator por Larry Williams é calculado como o valor ponderado de três indicadores Estocásticos de períodos rápido, mediano e curto.TF Adaptive Moving Average
Uma das variantes de uma média móvel simples calculada com fechamento de preço que se adapta automaticamente ao período gráfico e mostra o valor médio do preço para cada um dos 21 intervalos previstos no MT5. Comparando o preço atual com o valor do preço médio para um período particular determinado pelo trader.
Versão estendida do indicador de volume normalizado. Adicionado ferramentas que simplificam a análise visual dos valores do indicador.IBS
O indicador Internal Bar Strength Indicator mede a "força interna" de cada barra por subtrair o preço de fechamento do preço mínimo e dividindo o resultado pela diferença entre as barras de máxima e mínima.