Autor real:

Alexey Sergeyev

Histograma MACD desenhado com base no oscilador RSI suavizado. A linha vermelha é a linha de sinal do histograma, a verde é o oscilador RSI desenhado das Médias Móveis.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 18.06.2008.

Fig.1 Indicador MACDonRSI