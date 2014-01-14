Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Normalized_Volume_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- 1238
Autor original:
Vadim Shumiloff
El indicador es el desarrollo de la idea de los volúmenes normalizados (Volumen Normalizado).
En primer lugar, los valores normalizados de los volúmenes están expresados como un porcentaje de la media del periodo. Por consiguiente, los datos en el gráfico ahora pueden tomar valores negativos, lo que significa periodo de calma en el mercado.
Otra útil característica es el histograma de barras coloreado en función del valor del volumen normalizado.
- El color azul indica que el volumen actual es menor que el de la media para el periodo;
- El color verde oscuro indica un pequeño aumento de volumen en comparación con la media para el periodo;
- El color verde claro indica que el aumento del volumen superó el nivel de Fibonacci del 38,2% en comparación con la media para el periodo;
- El color naranja indica que el aumento del volumen superó el nivel de Fibonacci del 61,8% en comparación con la media para el periodo;
- El color amarillo indica que el aumento del volumen superó el nivel de Fibonacci del 100% en comparación con la media para el periodo;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.06.2008.
Fig.1 Indicador Normalized_Volume_Oscillator
