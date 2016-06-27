CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MACDonRSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1006
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Alexey Sergeyev

Ein MACD Histogramm auf Basis des RSI Smoothed Oszillators. Die rote Linie ist die Signallinie des Histogramms, grün ist der mit einem gleitenden Durchschnitt geglätteter RSI Oszillator.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.06.2008.

Fig.1 Der Indikator MACDonRSI

Abb.1 Der Indikator MACDonRSI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1706

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Erweiterte Version des normalisierten Volumens Indikators. Zusätzliche Hilfsmittel für eine vereinfachte visuelle Analyse der Indikatorwerte

TF Adaptive Moving Average TF Adaptive Moving Average

Eine Variante der einfachen gleitenden Durchschnitte der Schlusskurse, der sich die Glättungslänge für alle 21 Chartperioden des MT5 selbst berechnet. Vergleicht den aktuellen Preis mit dem Durchschnittswert der Preise des vom Händler ausgewählten Zeitrahmens.

SignalTable SignalTable

Der Originalindikator, der Kauf- und Verkaufssignale von drei Indikatoren von 9 Zeitrahmen zeigt.

prusax prusax

Der Indikator zeichnet Teile der Bars in Farben, abhängig von der Richtung der Kursbewegung.