Wirklicher Autor:

Alexey Sergeyev

Ein MACD Histogramm auf Basis des RSI Smoothed Oszillators. Die rote Linie ist die Signallinie des Histogramms, grün ist der mit einem gleitenden Durchschnitt geglätteter RSI Oszillator.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.06.2008.

Abb.1 Der Indikator MACDonRSI