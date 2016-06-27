und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACDonRSI - Indikator für den MetaTrader 5
- 1006
Wirklicher Autor:
Alexey Sergeyev
Ein MACD Histogramm auf Basis des RSI Smoothed Oszillators. Die rote Linie ist die Signallinie des Histogramms, grün ist der mit einem gleitenden Durchschnitt geglätteter RSI Oszillator.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.06.2008.
Abb.1 Der Indikator MACDonRSI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1706
