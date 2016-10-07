正規化された数量指標の拡張版指標値の視覚的な分析を簡易化する追加的なツール<

終値の単純移動平均のバリアントの1つ。自動的にチャートの期間に適応し、MT5に提供される21範囲のそれぞれのための価格の平均値を示します。トレーダが選択した特定期間中の平均価格と現在の価格が比較されます。