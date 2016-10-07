コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MACDonRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1263
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Alexey Sergeyev

平滑化されたRSIオシレータに基づいて描かれたMACDヒストグラム。赤線はヒストグラムのシグナルラインで、緑は移動平均値に描かれたRSIオシレータです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月18日に公開されました。

図1 MACDonRSI 指標

図1 MACDonRSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1706

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

正規化された数量指標の拡張版指標値の視覚的な分析を簡易化する追加的なツール<

TF 適応型移動平均 TF 適応型移動平均

終値の単純移動平均のバリアントの1つ。自動的にチャートの期間に適応し、MT5に提供される21範囲のそれぞれのための価格の平均値を示します。トレーダが選択した特定期間中の平均価格と現在の価格が比較されます。

SignalTable SignalTable

9つの時間枠に3つの指標の売買シグナルを表示するオリジナル指標

prusax prusax

この指標は、ローソク足の方向に応じてバーの一にの色を塗ります。