CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACDonRSI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3749
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Сергеев Алексей

Гистограмма MACD, построенная на сглаженном осцилляторе RSI. Красная линия - это сигнальная линия гистограммы, зелёная - осциллятор RSI, построенный на значениях мувинга.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.06.2008.

Рис.1 Индикатор MACDonRSI

Рис.1 Индикатор MACDonRSI

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Расширенная версия индикатора нормализованного объема. Добавлены средства, упрощающие визуальный анализ значений индикатора

VoltyChannel_Stop VoltyChannel_Stop

Трендовый NRTR индикатор с подачей алертов и отправкой Push-сообщений

Адаптирующаяся к тайм фрейму средняя скользящая линия Адаптирующаяся к тайм фрейму средняя скользящая линия

Один из вариантов простой средней скользящей линии по закрытию, которая автоматически адаптируется к периоду графика и выводит линию среднего значение цены для любого из 21 диапазонов предусмотренных в МТ5. Сравнение текущей цены со средним значение цены для конкретного - выбранного трейдером - периода.

prusax prusax

Индикатор окрашивает часть бара в зависимости от направления движения свечи