MACDonRSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3749
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Сергеев Алексей
Гистограмма MACD, построенная на сглаженном осцилляторе RSI. Красная линия - это сигнальная линия гистограммы, зелёная - осциллятор RSI, построенный на значениях мувинга.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.06.2008.
Рис.1 Индикатор MACDonRSI
