ポケットに対して
インディケータ

Normalized_Volume_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
841
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Vadim Shumiloff

この指標は、正規化された数量（Normalized Volume）のアイデアの開発です。

まず、正規化された数量値は、期間の平均値の百分率として表されます。したがって、チャート内のデータは市場での沈黙を示して負の値を取ることができます。

あと一つの有用な技術革新は、正規化された数量に応じたヒストグラムバーの色づけです。

  • 青は現在の数量が期間の平均未満であることを示します。
  • 濃い緑は数量の期間の平均からの小さな増加を示します。
  • 薄緑色は、数量が期間の平均から38.2パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。
  • 薄緑色は、数量が期間の平均から61.8パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。
  • 薄緑色は、数量が期間の平均から100パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月19日に公開されました。

図1 Normalized_Volume_Oscillator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1705

