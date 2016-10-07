無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Vadim Shumiloff
この指標は、正規化された数量（Normalized Volume）のアイデアの開発です。
まず、正規化された数量値は、期間の平均値の百分率として表されます。したがって、チャート内のデータは市場での沈黙を示して負の値を取ることができます。
あと一つの有用な技術革新は、正規化された数量に応じたヒストグラムバーの色づけです。
- 青は現在の数量が期間の平均未満であることを示します。
- 濃い緑は数量の期間の平均からの小さな増加を示します。
- 薄緑色は、数量が期間の平均から38.2パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。
- 薄緑色は、数量が期間の平均から61.8パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。
- 薄緑色は、数量が期間の平均から100パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月19日に公開されました。
図1 Normalized_Volume_Oscillator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1705
