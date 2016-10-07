実際の著者：

Vadim Shumiloff

この指標は、正規化された数量（Normalized Volume）のアイデアの開発です。

まず、正規化された数量値は、期間の平均値の百分率として表されます。したがって、チャート内のデータは市場での沈黙を示して負の値を取ることができます。

あと一つの有用な技術革新は、正規化された数量に応じたヒストグラムバーの色づけです。

青は現在の数量が期間の平均未満であることを示します。

濃い緑は数量の期間の平均からの小さな増加を示します。

薄緑色は、数量が期間の平均から38.2パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。

薄緑色は、数量が期間の平均から61.8パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。

薄緑色は、数量が期間の平均から100パーセントのFIBOレベルを克服して増加したことを示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年6月19日に公開されました。

図1 Normalized_Volume_Oscillator指標