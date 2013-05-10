Ставь лайки и следи за новостями
Normalized_Volume_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Vadim Shumiloff
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).
Во-первых, нормализованные значения объемов теперь выражены в процентах от среднего значения за период. Соответственно, данные на графике могут теперь принимать и отрицательные значения, что означает затишье на рынке.
Другим полезным нововведением является раскраска столбиков гистограммы в зависимости от величины нормализованного объема.
- Синий цвет означает, что текущий объем меньше среднего за период;
- Темно-зеленый цвет означает небольшое превышение объема по сравнению со средним за период;
- Светло-зеленый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 38,2% по сравнению со средним за период;
- Оранжевый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 61,8% по сравнению со средним за период;
- Жёлтый цвет означает, что увеличение объема преодолело уровень 100% по сравнению со средним за период.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.06.2008.
Рис.1 Индикатор Normalized_Volume_Oscillator
