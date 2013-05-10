Реальный автор:

Vadim Shumiloff

Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).

Во-первых, нормализованные значения объемов теперь выражены в процентах от среднего значения за период. Соответственно, данные на графике могут теперь принимать и отрицательные значения, что означает затишье на рынке.

Другим полезным нововведением является раскраска столбиков гистограммы в зависимости от величины нормализованного объема.

Синий цвет означает, что текущий объем меньше среднего за период;

Темно-зеленый цвет означает небольшое превышение объема по сравнению со средним за период;

Светло-зеленый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 38,2% по сравнению со средним за период;

Оранжевый цвет означает, что увеличение объема преодолело фибо-уровень 61,8% по сравнению со средним за период;

Жёлтый цвет означает, что увеличение объема преодолело уровень 100% по сравнению со средним за период.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.06.2008.

Рис.1 Индикатор Normalized_Volume_Oscillator