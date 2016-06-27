Wirklicher Autor:

Vadim Shumiloff

Der Indikator ist eine Entwicklung der Idee der normalisierten Volumina (Normalized Volume).

Als erstes werden die Werte der normalisierten Volumina als Prozentsatz eines Durchschnitts einer Zeitspanne angezeigt. Dadurch können im Chart negative Werte angezeigt werden, das auf eine Stagnation im Markt hindeutet.

Ein weitere sinnvolle Ergänzung sind Bars in den Farben gemäß den Werten der normalisierten Volumina.

Blau zeigt Volumina, die kleiner als der Durchschnitt der vorgegebenen Zeitspanne sind;

Dunkel Grün steht für eine Volumen etwas über dem Durchschnitt der vorgegebenen Zeitspanne;

Hell Grün sind die Bars deren Volumen den Fibo-Level von 38.2% des Durchschnitts der vorgegebenen Zeitspanne überschreitet;

Orange sind die Bars mit einem Volumen über dem Fibo-Level von 61,8% des Durchschnitts der vorgegebenen Zeitspanne;

Gelb werden jene Bars mit einem Volumen über dem 100%-Fibo-Level des Durchschnitts der vorgegebenen Zeitspanne;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 19.06.2008.

Abb.1 Der Indikator Normalized_Volume_Oscillator