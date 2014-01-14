Autor real:

Vadim Shumiloff

O indicador é o desenvolvimento da idéia de volumes normalizados (Volumes Normalizados).

Primeiramente os valores normalizados de volume são expressos agora como uma percentagem do valor médio do período. Deste modo, os dados no gráfico agora tomam os valores negativos que indicam que o mercado está em silêncio.

Uma outra inovação útil é a coloração da barra do histograma, dependendo do valor do volume normalizado.

A cor azul indica que o volume atual é menor do que a média de um período para outro;

A cor verde-escuro indica um pequeno aumento no volume em comparação com a média de um período para outro;

A cor verde claro indica que aumento do volume superou nível Fibo de 38,2% em comparação com a média de um período para outro;

A cor laranja indica que o aumento do volume superou nível Fibo de 61,8% em comparação com a média de um período para outro;

A cor amarela indica que o aumento do volume superou nível Fibo de 100% em comparação com a média de um período para outro;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 19.06.2008. Na imagem abaixo, você pode ver um exemplo de como usar oscilador de volume normalizado quando se analisa a probabilidade de quebra através de níveis de articulação. A barra amarela do histograma diz que a quebra é muito provável no futuro próximo. A barra vermelha (candle branco) nos informa que o rompimento está ocorrendo agora e muito provavelmente é verdade. O indicador funciona melhor em prazos relativamente pequenas (15 minutos, por exemplo). Nas tendências mais longas, as condições de quebra são "abafadas", uma vez que o nível de volume geral para o período é alta. Neste caso a barra de histograma será verde.

Fig.1 Indicador Normalized_Volume_Oscillator