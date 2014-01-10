真实作者:

Vadim Shumiloff

本指标的开发基于规范化交易量的想法 (规范化交易量).

首先, 交易量规范化数值表示为时段内平均交易量的百分比,对应地, 图表上的负数数据说明市场是平静的.

另外一个有用的创新是根据规范化的交易量数值, 柱状图显示不同颜色.

蓝色表示当前交易量低于时段内的平均值;

深绿色表示和时段内交易量平均值相比有少许增加;

浅绿色表明交易量比时段内平均值的增加超过了38.2%的斐波那契水平;

橙色表明交易量比时段内平均值的增加超过了 61,8% 的斐波那契水平;

黄色表明交易量比时段内平均值的增加超过了100% 的斐波那契水平;

本指标首先于2008年6月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 Normalized_Volume_Oscillator 指标