喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Normalized_Volume_Oscillator - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1374
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Vadim Shumiloff
本指标的开发基于规范化交易量的想法 (规范化交易量).
首先, 交易量规范化数值表示为时段内平均交易量的百分比,对应地, 图表上的负数数据说明市场是平静的.
另外一个有用的创新是根据规范化的交易量数值, 柱状图显示不同颜色.
- 蓝色表示当前交易量低于时段内的平均值;
- 深绿色表示和时段内交易量平均值相比有少许增加;
- 浅绿色表明交易量比时段内平均值的增加超过了38.2%的斐波那契水平;
- 橙色表明交易量比时段内平均值的增加超过了 61,8% 的斐波那契水平;
- 黄色表明交易量比时段内平均值的增加超过了100% 的斐波那契水平;
本指标首先于2008年6月19日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 Normalized_Volume_Oscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1705
