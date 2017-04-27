ExpPricePosition

Asesor de MetaTrader 5 sobre la base de los indicadores PricePosition y StepUpDown.

Extraiga y copie los 2 archivos wav de sonido en la carpeta MetaTrader 5/Sounds, para que durante el funcionamiento del asesor se dé la señal correspondiente al abrir/cerrar las posiciones.

Use el asesor en una cuenta demo o en una real, pero guíese por el sentido común.

También puede resultar útil a sus colegas tráders.