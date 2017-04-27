El oscilador Aroon no se asocia generalmente con una gran flexibilidad. Esa es su naturaleza.

Esta versión rompe los moldes. En lugar de utilizar niveles fijos para buscar tendencias, aquí se ofrecen niveles dinámicos. Se calculan usando franjas de cuantiles (podrá encontrar más información aquí: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantile), estos cambios han influido notablemente en el comportamiento del oscilador Aroon.

Las señales en las entradas (y salidas) se dan con mayor rapidez. Si usted experimenta con algunos parámetros, el oscilador puede ser utilizado en nuevas formas.

El indicador puede utilizar varias combinaciones de cálculo de precios (el oscilador original utiliza solo high y low), hay posibilidad de cambiar el marco de tiempo en los parámetros de entrada. En el mismo ya se incluye un conjunto de alertas.



