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Советники

ExpPricePosition - эксперт для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
1780
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Советник для MetaTrader 5 на основе индикаторов PricePosition и StepUpDown.

Извлеките и скопируйте 2 звуковых wav-файла в папку MetaTrader 5/Sounds, чтобы во время работы советника подавался предупреждающий сигнал при открытии/закрытии позиций.

Используйте советник на демо-счете или же на реальном, но руководствуйтесь здравым смыслом.

Он может быть полезным для коллег-трейдеров.

ExpPricePosition

ExpPricePosition

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17044

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