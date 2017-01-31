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ExpPricePosition - эксперт для MetaTrader 5
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Советник для MetaTrader 5 на основе индикаторов PricePosition и StepUpDown.
Извлеките и скопируйте 2 звуковых wav-файла в папку MetaTrader 5/Sounds, чтобы во время работы советника подавался предупреждающий сигнал при открытии/закрытии позиций.
Используйте советник на демо-счете или же на реальном, но руководствуйтесь здравым смыслом.
Он может быть полезным для коллег-трейдеров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17044
Осциллятор Aroon, в котором использованы динамические уровни/зоны вместо фиксированных для отображения условий перекупленности и перепроданности.Velocity - нормализованный
Нормализованный Velocity с использованием ATR.
ADXm - версия для MetaTrader 5.RSI с адаптивным T3
RSI с адаптивным T3 (рассчитывается 7 типов of RSI, которые будут отфильтровываться с помощью адаптивной T3).