CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

ExpPricePosition - expert para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1210
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Expert Advisor para MetaTrader 5 com base nos indicadores PricePosition e StepUpDown.

É preciso extrair e copiar os dois arquivos de áudio wav - na pasta MetaTrader 5/Sounds - para que durante o trabalho do Expert seja fornecido um aviso ao abrir/fechar posições.

Use o Expert na conta demo ou numa real, mas use o bom senso.

Pode ser útil para outros traders.

ExpPricePosition

ExpPricePosition

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17044

ADXm ADXm

ADXm - versão para MetaTrader 5.

RSI com T3 adaptativos RSI com T3 adaptativos

RSI com T3 adaptativos (são calculados 7 tipos de RSI que serão filtrados usando o T3 adaptativo).

Aroon oscillator - níveis dinâmicos Aroon oscillator - níveis dinâmicos

Oscilador Aroon, no qual são usados níveis dinâmicos ou zonas dinâmicas, em vez das condições de sobrevenda/sobrecompra para exibição.

Velocity - normalizado Velocity - normalizado

Velocity normalizado com uso de ATR.