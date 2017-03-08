コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ExpPricePosition - MetaTrader 5のためのエキスパート

ExpPricePositionは、PricePosition指標とStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 ポジションを開閉すると、アラーム音が鳴ります。

ExpPricePositionエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。

仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。

