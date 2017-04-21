ExpPricePosition 是一个基于 PricePosition 和 StepUpDown 指标的 MetaTrader 5 EA 交易。

把两个声音 wav 文件展开和复制到 MetaTrader 5/Sounds 文件夹, 这样在 EA 交易工作过程中，也就是当建立/关闭仓位时，会有提醒的声音。

请在模拟账户上使用 ExpPricePosition, 或者您根据自己判断使用它。

也许它对某些交易者有用。