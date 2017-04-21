请观看如何免费下载自动交易
ExpPricePosition 是一个基于 PricePosition 和 StepUpDown 指标的 MetaTrader 5 EA 交易。
把两个声音 wav 文件展开和复制到 MetaTrader 5/Sounds 文件夹, 这样在 EA 交易工作过程中，也就是当建立/关闭仓位时，会有提醒的声音。
请在模拟账户上使用 ExpPricePosition, 或者您根据自己判断使用它。
也许它对某些交易者有用。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17044
Aroon 震荡指标 - 动态区域 (levels)
Aroon 震荡指标 — 使用动态水平/区域，而不是固定水平来表示超买和超卖区域。速度 - 已规范化
速度 - 已规范化 使用了 ATR，偏差或者未经规范化。
ADXm
ADXm - MetaTrader 5 版本RSI - 自适应 T3
RSI 自适应 T3 (计算7种类型的RSI，可以通过自适应 T3 来过滤).