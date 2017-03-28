und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ExpPricePosition ist ein Expert Advisor für den MetaTrader auf Basis der Indikatoren PricePosition und StepUpDown.
Extrahieren und kopieren Sie die beiden 2 sound-wav-Dateien in den Ordner MetaTrader 5/Sounds, so dass der Expert Advisor z.B. beim Schließen/Öffnen seiner Positionen einen Ton erzeugt.
Verwenden Sie den ExpPricePosition Expert Advisor auf einem Demo-Konto, oder verwenden Sie ihn weise.
Kann anderen Händlern vielleicht helfen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17044
