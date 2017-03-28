CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ExpPricePosition - Experte für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs
ExpPricePosition ist ein Expert Advisor für den MetaTrader auf Basis der Indikatoren PricePosition und StepUpDown.

Extrahieren und kopieren Sie die beiden 2 sound-wav-Dateien in den Ordner MetaTrader 5/Sounds, so dass der Expert Advisor z.B. beim Schließen/Öffnen seiner Positionen einen Ton erzeugt.

Verwenden Sie den ExpPricePosition Expert Advisor auf einem Demo-Konto, oder verwenden Sie ihn weise.

Kann anderen Händlern vielleicht helfen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17044

