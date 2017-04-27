Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ADXm - indicador para MetaTrader 5
En principio, este indicador fue desarrollado para MetaTrader 4 por el usuario ANG3110 (y se publicó aquí : https://www.mql5.com/en/code/7566 )
Muestro la descricpción original del autor:
A diferencia del indicador ADX tradicional, donde el propio ADX se construye en unidades absolutas y el reconocimiento de la tendencia se ve dificultado, en este indicador se ven bien las semiondas positivas y negativas de ADX (en el gráfico se muestra a color). Las señales DI+/- se muestran como su diferencia (color gris).
La metodología de uso de este indicador no se distingue en nada del original.
Se muestran de forma adicional (con línea punteada) los niveles por encima y por debajo de los cuales el mercado se encuentra en estado de tendencia. Este nivel se establece aproximadamente en el 20 — 25 por ciento, dependiendo de el marco temporal utilizado.
Aparte de la adaptación a MetaTrader 5, esta versión se distingue de la original en que permite elegir para los cálculos cualquiera de los 22 tipos de precio. En el indicador original se usaban solo los precios high, low y close, el código no proponía ninguna variación con respecto a este tema. Ahora el indicador ahora se ve aún mejor, tras conseguir complementos útiles.
Como se puede ver más arriba, los niveles se pueden usar para definir la tendencia (o en el caso de los tráders que trabajan contra la tendencia, la salida a la zona "fuera de tendencia" se puede interpretar como una posible señal de viraje).
