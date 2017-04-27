A diferencia del indicador ADX tradicional, donde el propio ADX se construye en unidades absolutas y el reconocimiento de la tendencia se ve dificultado, en este indicador se ven bien las semiondas positivas y negativas de ADX (en el gráfico se muestra a color). Las señales DI+/- se muestran como su diferencia (color gris).

La metodología de uso de este indicador no se distingue en nada del original.

Se muestran de forma adicional (con línea punteada) los niveles por encima y por debajo de los cuales el mercado se encuentra en estado de tendencia. Este nivel se establece aproximadamente en el 20 — 25 por ciento, dependiendo de el marco temporal utilizado.