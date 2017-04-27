Velocity (a menudo denominado como "impulso suavizado") con 3 tipos de normalización:

Normalización ATR

desviación estándar sin corrección de la muestra

desviación estándar con corrección de la muestra

y sin normalización (para tener también una versión "limpia" de la misma)

Asimismo, puesto que velocity incluso con la aplicación de la normalización no es un indicador con límites fijos, este indicador usa niveles flotantes, que normalmente se llaman niveles de sobrecompra y sobreventa (+la línea flotante "zero"). Para que tengan el aspecto de niveles fijos, hay que usar periodos largos de niveles flotantes.



El indicador tiene el conjunto estándar de precios y alertas. Existe la posibilidad de cambiar de marco temporal en los parámetros de entrada.

El indicador se puede usar como cualquier otro indicador de impulso (en este caso, se recomienda el modo de color para el rellenado de la inclinación o la identificación con color del cruce de la línea "zero"). También es bueno como indicador de "tendencia", en este caso es mejor usar la señal de color en el cruce de los niveles externos. En este caso, se recomiendan los periodos de cálculo largos.



