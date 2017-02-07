请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
让其他人评价
TREND_alexcud v_2
Vladimir Karputov
1309
思路提供者 — Denis, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
使用 15 个 iMA 指标 (三个时间帧 — М15, H1, H4 — 五个均化周期 — 5, 8, 13, 21, 34) 以及两个 iAC 指标 M15 和 H4)。
结果 EURUSD M15, 自 2016.06.01 到 2016.11.24
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17038
