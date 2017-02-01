Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TREND_alexcud v_2 - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1040
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Denis, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Utilizam-se 15 indicadores iMA (em três timeframes — М15, H1 e H4 — e cinco períodos de média — 5, 8, 13, 21, 34) e dois indicadores iAC em M15 e H4).
Resultado em EURUSD M15, de 2016.06.01 a 2016.11.24
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17038
ADX System
Expert Advisor que trabalha nos sinais a partir do indicador iADX, Average Directional Movement Index.Exp_Fractal_ADX_Cloud
Sistema de negociação baseada na interseção das linhas DI+ e DI- do indicador Fractal_ADX_Cloud.
10 pips
Expert-scalper. Não são utilizados indicadores no trabalho.Fractal_Force_Index_HTF
Indicador Fractal_Force_Index com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.