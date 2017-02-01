CodeBaseSeções
Experts

TREND_alexcud v_2 - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1040
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Denisautor do código mq5 — barabashkakvn.

Utilizam-se 15 indicadores iMA (em três timeframes — М15, H1 e H4 — e cinco períodos de média — 5, 8, 13, 21, 34) e dois indicadores iAC em M15 e H4).

Resultado em EURUSD M15, de 2016.06.01 a 2016.11.24

TREND_alexcud v_2 tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17038

