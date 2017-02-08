Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Fractal_Force_Index_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador Fractal_Force_Index permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para una compilación correcta del indicador del repetidor Fractal_Force_Index_HTF, hay que colocar el archivo compilado del indicador personalizado original Fractal_Force_Index.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Después de la compilación, el archivo del indicador Fractal_Force_Index_HTF.ex5 contiene el indicador Fractal_Force_Index.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del indicador compilado resultante! Para eso, en el código del indicador ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión del indicador Fractal_Force_Index en el archivo ejecutable.
El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global
#resource \\Indicators\\Fractal_Force_Index.ex5
En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_Force_Index",e_period,normal_speed,MA_Method,IPC,VolumeType,0);
De esta manera, el archivo ejecutable compilado del indicador del repetidor puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo, sin el indicador original.
Fig. 1. Indicador Fractal_Force_Index_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17041
