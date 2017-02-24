CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

TREND_alexcud v_2 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
838
(20)
Autor der Idee — DenisAutor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der EA verwendet 15 iMA Indikatoren (drei Timeframes — М15, H1 und H4 — und fünf Mittelungsperioden — 5, 8, 13, 21, 34) sowie zwei iAC Indikatoren auf M15 und H4.

Testergebnisse auf EURUSD M15, von 2016.06.01 bis 2016.11.24

