Autor der Idee — Denis, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der EA verwendet 15 iMA Indikatoren (drei Timeframes — М15, H1 und H4 — und fünf Mittelungsperioden — 5, 8, 13, 21, 34) sowie zwei iAC Indikatoren auf M15 und H4.

Testergebnisse auf EURUSD M15, von 2016.06.01 bis 2016.11.24



