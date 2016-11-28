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Советники

TREND_alexcud v_2 - эксперт для MetaTrader 5

zotkindm1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2321
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Денис

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Используются 15 индикаторов iMA (на трех таймфреймах — М15, H1 и H4 — и пяти периодах усреднения — 5, 8, 13, 21, 34) и два индикатора iAC на M15 и H4).

Результат на EURUSD M15, c 2016.06.01 по 2016.11.24

TREND_alexcud v_2 tester.

10 pips 10 pips

Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.

Exp_Fractal_ADX_Cloud Exp_Fractal_ADX_Cloud

Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud.

ADX System ADX System

Советник работает на сигналах от индикатора iADX, Average Directional Movement Index.

Fractal_Force_Index_HTF Fractal_Force_Index_HTF

Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.