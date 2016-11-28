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TREND_alexcud v_2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Денис
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Используются 15 индикаторов iMA (на трех таймфреймах — М15, H1 и H4 — и пяти периодах усреднения — 5, 8, 13, 21, 34) и два индикатора iAC на M15 и H4).
Результат на EURUSD M15, c 2016.06.01 по 2016.11.24
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10 pips
Советник-пипсатор. Индикаторы в работе не используются.Exp_Fractal_ADX_Cloud
Торговая система, основанная на пересечении линий DI+ и DI- индикатора Fractal_ADX_Cloud.
ADX System
Советник работает на сигналах от индикатора iADX, Average Directional Movement Index.Fractal_Force_Index_HTF
Индикатор Fractal_Force_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.