Автор идеи: Денис

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Используются 15 индикаторов iMA (на трех таймфреймах — М15, H1 и H4 — и пяти периодах усреднения — 5, 8, 13, 21, 34) и два индикатора iAC на M15 и H4).

Результат на EURUSD M15, c 2016.06.01 по 2016.11.24

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